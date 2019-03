Intervenuto ai microfoni di TeleBari nel post-partita di Palmese-Bari, il tecnico biancorosso Giovanni Cornacchini ha detto la sua sull'incontro: "Ci è andata bene, c'è poco da dire. Nell'occasione dell'espulsione di Quagliata ho avuto la sensazione che avesse fischiato fallo a nostro favore . Il rosso mi è sembrato esagerato, ma magari quando andrò a rivederlo cambierò idea, mentre Simeri non so cos'abbia detto".

Ancora sulla gara: "Nel primo tempo non siamo entrati bene in campo, nella ripresa siamo andati meglio. Anche in dieci la squadra aveva creato le condizioni per poterla vincere. La Palmese la conoscevo dall'andata, si difendono bene mettendosi sul 3-5-2, sapevo che non era facile. Se tu vai a giocare con queste squadre che si schierano con la difesa a tre, che poi diventa a cinque in fase di non possesso, devi mettere in conto le difficoltà".

Chiusura su Brienza: "Ciccio è stato male questa notte, e dunque mi ero proposto di toglierlo quando me l'avesse chiesto. Però il risultato è positivo per come si erano messe le cose".