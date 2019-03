Le scuse di Quagliata a Lavilla"Per fortuna non mi ha preso l'occhio"

Il giocatore della Palmese, Simone Lavilla, colpito da Quagliata nell'occasione che ha portato all'espulsione del terzino, ha parlato ai microfoni di TeleBari: "È stato un contrasto di gioco molto brutto, perché io sono saltato di testa e lui ha alzato la gamba. Grazie a Dio non mi ha preso l'occhio, lui mi ha chiesto subito le scuse e per questo lo ringrazio". Il giocatore continua: "Sapevamo di affrontare una squadra con giocatori molto forti, ma noi l'abbiamo preparata bene e portiamo a casa un buon punto. Ce la stavamo facendo anche all'andata, poi c'è stato il gol di Mattera. Affrontare giocatori di grande qualità come Brienza e Floriano è una cosa che ci dà tanta esperienza. Dopo l'espulsione il mister ha messo un altro attaccante per provare a vincerla, ma ci va bene anche il punto".

Grande soddisfazione in casa Palmese dopo il pareggio. A fine match è intervenuto il tecnico dei neroverdi, Ivan Franceschini: "Siamo molto contenti, abbiamo fatto un'ottima partita soprattutto in fase difensiva. Abbiamo rischiato veramente poco eccetto una parata del nostro portiere su azione d'angolo e il gol annullato. Nel finale Marfella ha fatto una bella parata, abbiamo provato anche a vincerla ma va bene così. Orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi, siamo andati anche oltre i nostri limiti. Abbiamo anche palleggiato bene, non buttando la palla e mostrando personalità. Siamo riusciti a mettere in difficoltà e a limitare il Bari. Ci manca qualche punto per la salvezza ma giocando così arriveranno". L'ex difensore della Reggina ha poi commentato gli episodi chiave ai microfoni di Radio Bari: "Quagliata non l'ha fatto apposta ma l'espulsione ci può stare. Lavilla si è fatto veramente male, i segni sul viso sono ben visibili. Sul gol annullato e l'espulsione di Simeri non posso dare giudizio. Ero troppo distante". Infine Franceschini ha dispensato elogi alla compagine di Cornacchini: "Non potevamo fare la partita, Bari è superiore a noi. Dovevamo contenerli e ripartire. Una squadra formidabile. Hanno qualità e giocano anche bene. Se lasci spazi, hanno attaccanti velocissimi come Floriano e Neglia. Giocatori e mister sono di un'altra categoria. Hanno tutto per vincere il campionato e lo vinceranno. Tanti punti di vantaggio e stanno meritando".