Bari, le scelte di mister Cornacchini"Palmese difesa forte e ben organizzata"

Nella consueta conferenza stampa pre partita, Cornacchini ha parlato di alcune possibili scelte di formazione: "Si risolve tutto anche se non è la stessa cosa senza Hamlili. Feola ha avuto un problema alla spalla, valuteremo i tempi di recupero. Langella è un papabile titolare per la gara di domani. Ho pochi centrocampisti a disposizione. Credo ci saranno alcuni adattamenti in campo. Cacioli gioca sicuramente. Gli altri due centrali (Di Cesare e Mattera, ndr) sono in diffida e non voglio rischiarli entrambi. Simeri non si è allenato moltissimo in settimana, domani valuteremo se potrà esserci. Vogliamo vincere sempre ma dobbiamo presentarci con la testa giusta. Troveremo delle difficoltà. Domani servirà sacrificio, all’andata fu una gara complicata. La Palmese ha una difesa forte, sono molto organizzati".

La forza di reagire dopo Torre del Greco? "Nell’arco di un campionato ci sono naturali momenti di flessione. Possono esserci difficoltà reali e momenti in cui bisogna limitare i danni. Anche se ci chiamiamo Bari, tutti danno il massimo contro di noi. Bisogna avere sempre la massima attenzione e concentrazione. La Turris non ha nulla da perdere ora, è una buona squadra. Allenare e vincere qui è molto più difficile. Io mi ritengo fortunato di allenare calciatori così forti, soprattutto a livello qualitativo. Anche ad Ancona avevo a disposizione una rosa molto competitiva".

Cornacchini ha avuto un pensiero anche per capitan Brienza:: "Lo dico sempre. Ha qualità importantissime, ma la cosa non da tutti è che a 40 anni si allena e gioca ancora con grande intensità".