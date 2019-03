Il tecnico della Palmese"I tifosi la nostra arma in più"

La Palmese prepara il prossimo impegno casalingo contro la “corazzata” Bari. Al termine dell’amichevole disputata contro il Bocale, il tecnico dei calabresi ha dichiarato ai microfoni di “Reggio nel pallone”:

«Ho visto buone cose nell’amichevole. I ragazzi stanno bene, dopo l’ultima sconfitta che ancora brucia. Affronteremo domenica il Bari che ha poco a che vedere con la categoria. Per noi affrontarli sarà motivo di orgoglio e venderemo per questo cara la pelle. Abbiamo bisogno di punti e dobbiamo cercare di farli con tutti. Giocheremo cercando di metterli in difficoltà con l’entusiasmo, la concentrazione e la voglia di lottare su ogni pallone. All’andata abbiamo fatto una buona partita, speriamo di replicarla. Lo stadio sarà sicuramente pieno, i nostri tifosi non si perderanno l’occasione di vedere il Bari. Cercheremo di dare loro soddisfazione e loro sicuramente ci daranno una grossa mano».