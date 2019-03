Vi ricordate lo steward della Turris?Condannato a cinque anni di Daspo

Vi ricordate Sergio Esposito Langella, lo steward della Turris? Diventò eroe per un giorno perché protagonista di un episodio tutto da censurare avvenuto al termine della partita con il Bari. Ebbene la sua esultanza goliardica, con cui rivolse gesti e parole volgari verso le telecamere di DAZN, gli è costata cara: 5 anni di Daspo. Il provvedimento diventato efficace dal 19 marzo prevede l'obbligo di firma per Esposito presso il Commissariato di Torre del Greco, nei giorni in cui la Turris scenderà in campo. Il video diventò subito virale sul web nonostante la società campana avesse preso le distanze dal gesto.