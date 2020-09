Robbie Williams in Puglia? Il mistero in un video sui social

Robbie Williams sarebbe in Puglia? A confermarlo un video postato dalla moglie del cantante su Instagram. Secondo i ben informati la coppia, con tutta la famiglia al seguito sarebbe in Valle d'Itria. Nei commenti sui social non mancano i Welcome in Puglia dai fan più sfegatati che non lasciano spazio ai dubbi. Tenete gli occhi aperti: sicuramente lui e la moglie continueranno a condividere sprazzi della loro vacanza nella nostra regione.