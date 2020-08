Un Ferragosto scintillante in Puglia, Bianca Guaccero la più bella

È un ferragosto scintillante e patinato quello che attende la Puglia tra oggi e domani. Girandola di feste e vip in arrivo nei posti più belli della regione. Paola Turani, modella e influencer con oltre un milione di followers ha festeggiato il compleanno, pochi giorni fa, in un relais a Ostuni organizzando un party in piscina tra fiori e salvagenti colorati. Con lei il marito Riccardo e l'amica Giulia Valentina, anche lei influencer. Se Paola si è letteralmente innamorata della Puglia (fatta eccezione forse per la tappa culinaria tutta vegetariana alla Masseria Le Carrube su cui lei, il marito e Giulia hanno scherzato spiritosi su Instagram) anche Ilaria Spada ha dimostrato lo stesso amore per la nostra terra, postando sui social bellissime foto in costume. Ferragosto pugliese in Salento per la «mamma» (inteso non in senso anagrafico ma di debutto sul web) delle influencer cioè Selvaggia Lucarelli che è da parecchi giorni in giro nella valle d'Itria con il figlio Leon e il compagno Lorenzo Biagiarelli.

Nel Salento, Selvaggia e la sua family si sono fatti incantare dal porto di Tricase e da Stanzia (anche qui reportage fotografico su Instagram). Antonia dell'Atte, storica musa di Giorgio Armani, va a spasso, invece, per lidi con l'avvocatessa romana Antonia Postorivo (ogni giorno ne cambiano uno) mentre Nunzia de Girolamo con il marito ministro Pd Francesco Boccia è appena arrivata a Campomarino. Qui, hanno casa sia Massimo Ferrarese che il giudice Clementina Forleo. Nunzia ed il consorte si sono concessi subito una giornata in spiaggia a fare castelli di sabbia con la figlia Gea. La sera poi i Boccia hanno organizzato una panzerottata; più o meno come hanno fatto Rossella Brescia e Luciano Cannito quando sono arrivati in vacanza a Martina Franca, città natale di lei. E ancora, ecco in Salento la coppia d'oro di Tempation Island formata dall'ex miss Italia 1998 (foggiana doc) Manila Nazzaro e da Lorenzo Amoruso. Baci, coccole e centinaia di selfie perché Lorenzo e Manila sono amatissimi. A Castellaneta Marina è arrivata Federica Gentile, conduttrice Rai sia in Tv che in radio. Vacanza a Cisternino anche per Anna dello Russo che, malgrado abbia abbondantemente superato gli «anta», ama mostrarsi sui social in bikini mozzafiatoz distesa nella piscina della sua residenza fra i trulli. Ma quali sono i lidi davvero chic dove è un dovere trascorrere almeno una giornata al mare? E quali le destinazioni top in questo ferragosto al tempo del covid? Seguiteci, vi diremo tutto (e forse qualcosa in più).



Al P beach la privacy al top Ostuni è la meta più richiesta ma i veri vip non si fanno vedere a Rosamarina dove trionfano i baresi ricchi che villeggiano qui da luglio, né nei resort pubblicizzati dalle riviste patinate. La ricerca ossessiva è la privacy e solo in pochi posti è garantita. Se al resort Sole in me a Costa Merlata la struttura è fantasmagorica ma ancora non perfettamente organizzata per una vacanza blindata, al P beach, il lido del Paragon 700 diretto da Laura Stopani, il distanziamento e la posizione della spiaggia consentono una riservatezza assoluta. Nel regno di Piero Siccardi, chef rinomato di estremo garbo e competenza, transitano attori, imprenditori e divi della Tv ma tutto è protetto dagli sguardi indiscreti. Ombrelloni color tortora, servizio in spiaggia, aperirivi e frutta con tanto di gel disinfettante accanto ai lettini, il Pbeach si piazza in testa alla hit del Ferragosto potendo contare anche su un bellissimo ristorante a bordo acqua. La cucina di Piero è a base di pesce con variazioni su tema assai fantasiose. Per domani zona off limits già pronta perché è in arrivo un divo del cinema che fa vacanze pugliesi. E chi ne sa scommette su due nomi: Raoul Bova o Riccardo Scamarcio fresco di paternità e di nozze. I paparazzi sono scatenatissimi perché la prima foto della bimba di Scamarcio vale oro. Ce la farà Piero Siccardi a proteggere la privacy dei suoi clienti illustri anche nel caos di ferragosto?



Manila e Lorenzo in love Sono appena usciti da Temptation Island e si godono la meritata vacanza in Salento al lido Ponte. Manila Nazzaro, perfetta in un costume intero rosso rubino che scivola sulle sue forme, bacia e coccola Lorenzo che ha, come lei, origini pugliesi. I figli di Manila, Thomas e Francesco Pio sono in vacanza con il papà, il calciatore e allenatore Ciccio Cozza in Calabria così l'ex miss Italia può dedicarsi al compagno. Le novità sono tante. Lorenzo Amoruso sta cercando una casa a Roma per andare a vivere con Manila e molti sussurrano che lei sia pronta ad avere il terzo bebè. Per adesso, la Nazzaro è tornata in Rai con il programma E la chiamano estate, emissione di rai 2 dove affianca Federico Quaranta. Auguri Manila !



Baby Mia in festa da Tania Ha fatto le cose in grande con la estrema eleganza che la caratterizza Tania Missoni che prima di partire per la Costa Smeralda nella sua spettacolare villa di famiglia, ha allestito una magnifica festa nella Tenuta del Lauro per brindare al primo compleanno di Mia Nicole, la splendida bimba di Gianluca Paparesta e della super sexy mikaela Calcagno, volto di punta Mediaset . Fiumi di Champagne, trionfi di gamberoni by Gallipoli, ostriche e panzerotti tipici più un corner di formaggi e un altro di polpettine e sformati di verdura fino alla torta tagliata nel gazebo di piante e fiori firmato da Gianni Girardi che ha curato i giardini della Tenuta del Lauro. Per festeggiare la bellissima Mia sono arrivati i nonni Paparesta, i tre figli che Gianluca ha avuto dalla prima moglie Maricetta Pomes (Giorgia, Allegra e Romeo con i rispettivi fidanzati) Nuccio Altieri con la moglie Erika e le figlie, Marco Montrone, presidente di Radionorba con la sua Rosanna e tanti amici di Rosamarina. Serata perfetta, brava Tania e mille auguri affettuosi a Mia!



Bianca, la più bella di Puglia È Bianca Guaccero la donna più bella della Puglia. Lo dice il web che nei giorni scorsi ha «incoronato» la conduttrice di «Detto fatto» come la donna più fascinosa della season pugliese. Bianca sta trascorrendo le sue vacanze fra i trulli e si è fatta fotografare con bikini strepitosi sotto il bianco abbagliante della valle d'Itria. Ma la Guaccero ha in serbo una novità che la riporta al suo primo amore,la fiction. Come La Gazzetta del Mezzogiorno è in grado di anticipare Bianca inizierà a girare un film TV per Rai fiction «Il medico della mala» interamente realizzato in Puglia. Accanto a Bianca ci sarà Marco Bocci il bel marito di Laura Chiatti. Riprese in avvio a fine agosto e via per un mese e mezzo finché la Guaccero tornerà al timone del suo programma di Rai due.



L'alba con il Museo di Ostuni A Ostuni non solo feste, ma anche cultura. L’edizione 2020 di Teatro Madre si chiude con un appuntamento molto speciale e del tutto inedito per il Festival: oggi 15 agosto, alle ore 05.15, il Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano ad Ostuni accoglierà il Concerto all’alba, per voce e fisarmonica, di Rachele Andrioli e Rocco Nigro.

Il duo, composto da due giovani e straordinari autori e interpreti di questa «terra», è certamente uno degli incontri artistici più fortunati ed interessanti che ha espresso negli ultimi anni la scena musicale salentina, non solo per le tante peculiarità che caratterizzano la loro cifra stilistica ma anche per l’eccelsa qualità delle loro produzioni discografiche.

All’alba, quando l’aurora apre il giorno sorgendo dal mare proprio di fronte al pubblico e tutto si fa rosa, azzurro, zafferano in un momento di eccezionale congiunzione tra arte e natura, Rachele Andrioli e Rocco Nigro ci condurranno in un viaggio immaginifico che, dalle radici salentine raggiungerà le radici del mondo. Composizioni originali, frutto delle tante esperienze e contaminazioni che il duo ha sperimento in questi anni, che sembrano condividere il respiro dei secoli, pur mostrando tutti i segni di una contemporaneità che si insinua prepotente nella ricerca i Rocco e Rachele. «Saluteremo così la terza edizione di Teatro Madre Festival, un’edizione speciale che, nonostante le difficoltà di questi tempi così difficili, è stata ostinatamente portata avanti, con coraggio e determinazione da Armamaxa/PagineBiancheTeatro, per la direzione artistica di Enrico Messina, con il Museo Archeologico di Ostuni, l’Amministrazione Comunale di Ostuni e con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese» spiega il presidente del Museo l'avvocato Michele Conte: «La terza edizione ha accolto e abbracciato un pubblico numerosissimo, tanto da registrare continui sold out, un pubblico attento e caloroso, che ha mostrato, con la sua presenza quanto il teatro sia importante in un contesto come il nostro».



Federica Panicucci a Maizza Tante le feste di ferragosto in villa. Tutte belle ma artigianali, nel senso che sono organizzate in casa con il ricorso al catering e la musica ma senza lo «standing» che può dare una location importante. E allora nella top hit si piazzano Il Melograno di Monopoli e Torre Maizza, la perla della collection di Rocco Forte diretta dal bravo Franco Girasoli. Qui, dove ha scelto di fare le sue vacanze Federica Panicucci (le sue foto con Marco Bacini hanno fatto il pieno di Like su Instagram) ieri sera è stato festeggiato un ferragosto super chic con sfilata di moda e dinner. Al Melograno, altro gioiello del top manager Andrea Sabato, uno dei pugliesi più famosi al mondo nel settore, cena raffinatissima e tanta privacy. E si fanno sempre piu forti le voci dell'arrivo di George Clooney la prossima settimana. George alloggerebbe al Melograno ma avrebbe una suite alla Peschiera con un cordone di sicurezza degno dell'accoglienza che Andrea fa ai suoi ospiti importanti come Federica Pellegrini, Carlo Verdone, Anna Foglietta, Sabrina Ferilli o Luisa Ranieri, Luca Zingaretti e Sergio Castellitto. Con Clooney sarà più difficile, ma Andrea Sabato ama le sfide. Che cosa succederà? Lo scopriremo sabato prossimo. Intanto buon ferragosto a tutti!