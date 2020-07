Il bel «Ridge» a spasso per Trani parlando di «style» e di location

TRANI - «Beautiful», ma very very! Ronn Moss, il mascellone americano che tutto il mondo femminile e non soltanto ha amato con il nome di Ridge nel corso del suo decennale ruolo di protagonista (per la precisione: 3.754 episodi, una vita) di una delle più famose soap opera a stelle e strisce, questa volta si è innamorato davvero.

Non di Brooke, ma di Trani: l’altro giorno se l’è goduta in lungo e in largo insieme al suo amico andriese, newyorkese e tranese d’adozione Domenico Vacca. Lo stilista delle star di Hollywood e sua moglie Eleonora Pieroni, anche lei attrice e modella, hanno infatti invitato l’attore (che nel suo curriculum vanta anche ben 6 premi Emmy Award) e sua moglie Devin DeVasquez a pranzo sul porto. Dopo pranzo hanno passeggiato lungo la banchina fino ad arrivare a Palazzo Caccetta, nuova acquisizione di Domenico Vacca a Trani e sede del primo albergo italiano che lo stilista prevede di aprire nell’aprile 2022.

Ronn Moss e sua moglie sono rimasti affascinati dalla bellezza di Trani e di Palazzo Caccetta, l’antico edificio che così ha ricevuto la visita della prima star di Hollywood, visto che nei progetti di Domenico Vacca si parla di una struttura che offrirà 24 camere e suite lusso, più un ristorante da 100 posti, una spa, palestra, terrazza panoramica per eventi e uno spazio galleria che racconterà la storia del marchio del lusso Domenico Vacca.

E così il bel Ridge ha ammirato con grande stupore anche le altre bellezze di pietra del borgo antico, i colori e le sfumature di questo pezzo di Puglia che ha scelto «per il mio prossimo film – ha raccontato alla giornalista Lucia De Mari - perché qui mi sento a casa. Il cibo, i paesaggi, i monumenti, le chiese, l’ospitalità dei pugliesi mi ha fatto innamorare di questa terra».

E di pugliese, nel suo film, ci sarà anche la mano di Domenico Vacca, che curerà le linee di abbigliamento dell’attore: «E’ un grande piacere per me realizzare il guardaroba di Ronn Moss nel suo prossimo film che sarà girato in Puglia – spiega lo stilista - e avere l’opportunità di creare il guardaroba per il suo personaggio che sarà’ realizzato dai nostri sarti pugliesi che sono tra i migliori al mondo».

La passeggiata nel centro storico di Trani è stata costellata da saluti e richieste di “selfie”, soprattutto dalle fans più.. datate, e Ronn non ha lesinato sorrisi e pose artistiche, come quella nel cortile di Palazzo Caccetta, che si appresta a diventare un’importante meta del turismo: per Domenico Vacca non sarà un ritorno alle origini ma una rivalutazione delle sue origini e in particolare un impegno «a far entrare la bellissima Trani tra le mète più richieste dal jet set internazionale». Il gruppo si è poi spostato a casa di Domenico ed Eleonora, sul litorale fra Trani e Bisceglie dove una passeggiata sulla spiaggia di Ronn Moss ha sorpreso i bagnanti che per un attimo hanno pensato di essere a Malibù, in California, sul set di Beautiful.

Pronti per il ciak di settembre, dunque. Ma, come diceva l’industriale Franco Tatò, la Puglia non è la California. Però è senza dubbio è molto più “Beautiful”.