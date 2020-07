David e Victoria Beckham scelgono di nuovo la Puglia per le vacanze estive

La Puglia è gettonatissima per le vacanze estive, e c'è chi la sceglie nuovamente, anche dopo averla già visitata. È il caso dei coniugi Beckham, David e Victoria, che insieme alla loro grande famiglia - 4 figli, e la modella Nicola Peltz, fidanzata del primogenito Brooklyn, con cui si sposerà prossimamente - sono arrivati nuovamente nella regione per trascorrere le vacanze, come rivelato dal tabloid britannico Daily Mail. I Beckham erano già stati a Borgo Egnazia, lo scorso agosto, e la stessa location di Savelletri di Fasano (Br) ospiterà le loro ferie. Famiglia finalmente riunita dopo il lockdown (Brooklyn e Nicola erano negli Stati Uniti), i Beckham hanno assaggiato cibi tipici locali, hanno preso il sole, ascoltato musica tradizionale pugliese, e hanno festeggiato la recentissima proposta di nozze di Brooklyn. Che sia proprio la Puglia la location scelta per questo matrimonio imminente?

(foto Instagram @victoriabeckham)