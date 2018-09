Provate a immaginare la coppia d'oro dei pugliesi nel mondo insieme in una fiction tv da sei puntate da mandare in onda nella primavera del 2019. Ebbene, Lino Banfi e Al Bano Carrisi confermano a La Gazzetta del mezzogiorno che l'offerta è effettivamente arrivata da Publispei, la società di produzione fondata nel 1972 da Gianni Ravera di cui è attualmente presidente Verdiana Bixio (Tutti pazzi per amore e tantissimi altri «titoli» della scuderia Rai). «Io e Lino potremmo girare una fiction insieme» ci racconta il Leone di Cellino San Marco "ma non pensate ad un format tipo Un medico in famiglia, sarà qualcosa di assolutamente originale scritto su di noi puntando sulla fantasia, la musica e la comicità che caratterizzano la comune radice pugliese». Notiziona, dunque, che si va a sommare all'overdose televisiva della Carrisi's family. Date? Oggi Albano sarà guest star di Verissimo con la figlia Crystel (la prima che lo ha reso nonno) mentre domani derby all'ultimo spettatore fra Romina Power ospite di Mara Venier a Domenica in e Loredana Lecciso in coppia con la gemella Raffaella a ballare il Dadaumpa tipico delle Kessler da Barbara D'Urso a Domenica live. Poi Albano volerà entro fine anno a Mosca per cantare con il coro dell'Armata rossa mentre esaminerà, secondo rumors, anche l’ipotesi di un nuovo disco con Rovazzi ed altri rapper. La novità che arriva dagli studi di marketing, infatti, dice che il successo di Al Bano, fino a ieri legato ad un pubblico «maturo» (sostanzialmente femminile) è oggi in target con la fascia degli juniores big spender compresa fra i 18 e i 35 anni. Ma i retroscena su Al non finiscono qui cosi come le tante news a sfondo largamente social-mondano che anche questa settimana la nostra rubrica vi anticipa in esclusiva.



Le «donne» di Al Bano (senza Romina e Lory)

Lo hanno visto entrare furtivo ma radioso come sempre nelle elegantissime sale della Peschiera lo small luxury hotel del colosso alberghiero Talea guidato da Andrea Sabato a Capitolo beach, la litoranea chic della Bari-bene. Al Bano è arrivato al tramonto ed ha cenato nel patio blindato vista (anzi ...piedi!) sul mare della suite di Elisabetta Sgarbi in vacanza nella lussuosissima struttura a 5 stelle dove vige la più assoluta privacy. Spaghetti ai frutti di mare, ostriche e vini pugliesi serviti direttamente dal maitrè, un giovanotto di Corato tanto fascinoso da essere ribattezzato da Al Bano il «Riccardo Scamarcio» della Peschiera. Dopo il pranzo, Al Bano è rientrato a Cellino dove il giorno dopo è stato raggiunto da Tania Missoni, la bellissima imprenditrice di origine pugliese che il cantante aveva incontrato due giorni prima in aereo da Malpensa a Brindisi. A Tania, Al Bano ha mostrato la sua «collezione» di vitigni ed insieme hanno gustato barbecue ed olio bio con pane fatto in casa in un tête-à-tête nella maestosa Tenuta Carrisi. Da Cellino manca da mesi Loredana Lecciso (la coppia ha chiuso ufficialmente la storia) che abita a Lecce mentre Romina è in giro per il mondo in vacanza con gli altri figli. Tornando a La Peschiera, negli stessi giorni della Sgarbi, era ospite Marco D'Amore, il celebre Ciro l'immortale della serie tv Gomorra; riservatissimo, affabile, l'attore napoletano è stato felicissimo di aver potuto consumare la sua vacanza a Capitolo lontano dalla pazza corsa dei fans all'ultimo selfie. È andata meno bene a Gigi D'Alessio, in relax al Melograno che, essendo popolarissimo e molto amato dai pugliesi, ha dovuto fare i salti mortali per evitare gli scatti rubati. Alla fine però ci è riuscito e l’ha presa a ridere come è nel suo meraviglioso carattere partenopeo. Bravo.

Lucia, la regina dei rosè negli Usa

A ottobre grandi novità per la splendida Lucia Nettis direttore del consorzio Puglia in rosè che sarà fra i protagonisti della cover del magazine Economy di ottobre. Lucia ha in programma la registrazione della puntata «La Puglia dei vini» in esclusiva per Amazon Prime Video la piattaforma streaming del colosso Amazon che conta in America 31 milioni di utenti . La serie si chiama Wine and food Italian experiences e andrà in onda per un anno negli Usa.

Girata nelle location top della rete Smithsonian americana che conta 19 location tra musei , e gallerie come il Moma, il Guggenheim ed il Metropolitan, la serie si annuncia come un vero e proprio boom di share. Ma come mai la bella Lucia è riuscita a portare a termine il colpaccio bruciando la concorrenza di altri pugliesi? I bene informati sostengono che a colpire Dick Cattani, founder e Ceo della Kompass Group, multinazionale della ristorazione e della banchettistica che in usa gestisce anche il mitico ristorante Tiffany sulla 5th strada, sia stata proprio la determinazione della Nittis che in poco tempo ha lanciato in orbita un consorzio con 45 produttori di rosè che rappresenta solo con il brand Puglia quasi la metà della produzione mondiale. Lucia avrà ospite Cattani e la moglie dal 1 al 7 ottobre e per quella settimana prepara, lavorando anche 14 ore al giorno, i botti.

Le feste di Dedè, la casa di Marseglia

Finita ufficialmente l’estate, iniziano le grandi manovre per l'autunno caldo pugliese. A Rosamarina l'ultima cena al top è stata organizzata nella settimana scorsa da Dedè Camaggio, moglie di uno dei più quotati professionisti baresi e mamma di Giampaolo, principale esperto italiano di economia sull'asse Bari-Cina. Grigliata di polpo, paccheri all'astice, barbecue di carne sul fornello vegetale, fave e cicorie alla cipolla rossa con gran buffet di dolci, Dedè ha fatto le cose in grande ribadendo di essere una delle più brave padrone di casa nella sua magnifica villa sotto gli ulivi di Rosamarina fra tovaglie candide, pizzi e peonie candide. Ai colli di Ostuni, intanto, proseguono i lavori della nuovissima e immensa villa di Pietro Marseglia ed Helena Converso che hanno lasciato Monopoli per tornare in pianta stabile nella Città bianca dove vivranno con i figli Vivì e Dino junior. Malgrado la ricchezza e la fama, Pietro, erede della dinastia Marseglia che vale per capitalizzazione personale quanto la Tod's di Diego Della Valle, è rimasta una persona semplice e genuina proprio come la moglie Helena. Due sere fa la coppia, più affiatata che mai, era a cena in una pizzeria di Villanova con l'amico coiffeur di Fasano, il bravissimo Donato Branio. E restano a Ostuni anche d'inverno le sorelle Antonia e Annarita dell'Atte che si sposteranno solo per le sfilate o gli eventi mondani in programma in Spagna o a Miami.