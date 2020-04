Il dono delle sarte: 400 mascherine destinate ai bambini di Minervino

MINERVINO - Al via la distribuzione gratuita di 400 mascherine protettive anti Covid 19, destinate ai bambini di Minervino e delle frazioni di Cocumola e Specchia Gallone cucite a mano e confezionate da esperte sarte del luogo.

Sono tutte lavabili e consegnate a domicilio dagli operatori dei volontari di Protezione civile a tutti i bambini sino a 13 anni che frequentano la scuola Materna, elementare e media. L’iniziativa collegata alla pagina facebook di “Minervino resta a casa” serve per preparare la “Fase2” in sicurezza.

L’idea nasce da Fernanda De Benedittis e condivisa da Mariella Bonni, Rita Giannetta e Vittoria Pezzulla, che dai rispettivi laboratori casalinghi si son divisi i compiti per cucire le baby mascherine in tessuto e fibra naturale di cotone 100 per cento. Lanciano così la campagna della “mascherina di solidarietà”, anche per i non residenti che possono farne richiesta alla locale Protezione civile comunale, oppure inviando un messaggio sulla pagina Facebook. E’ sufficiente però fare una donazione di un qualsiasi importo all’Iban della Tesoreria comunale il cui ricavato sarà utilizzato per le necessità post lookdown. “E’ l’ennesima dimostrazione di una comunità unita - sottolinea il sindaco Ettore Caroppo – e sono certo che questa esperienza ci ha insegnato tanto e mi auguro che i sacrifici fatti e quelli che saremo chiamati a fare non ci lascino indifferenti ma diventino un tesoro per creare un futuro migliore”.