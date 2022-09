Nuovo incendio sull'A16 tra Candela e Cerignola Ovest, traffico riaperto

Ancora un incendio a ridosso dell'autostrada A16, come avvenuto tre giorni fa nel tratto compreso tra Candela e Cerignola Ovest. Il fatto si è ripetuto oggi poco prima delle ore 14:30 sul tratto dell'A16 Napoli-Canosa, che è stato temporaneamente chiuso «in entrambe le direzioni a causa del fumo causato da un incendio adiacente le pertinenze autostradali in corrispondenza del km 130» comunica Autostrade per l'Italia.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell’evento non si registrano turbative al traffico. Agli utenti diretti verso Canosa, dopo l'uscita a Candela, Autostrade per l'Italia consiglia di «percorrere la viabilità ordinaria, per poi rientrare in autostrada a Cerignola Ovest; percorso inverso per chi diretto verso Napoli».

In poco più di mezz'ora, alle ore 15 circa, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa è stato riaperto il tratto compreso tra Candela e Cerignola Ovest in entrambe le direzioni precedentemente chiuso a causa del fumo causato da un incendio adiacente le pertinenze autostradali in corrispondenza del km 130. Attualmente sul luogo dell’evento non si registrano turbative al traffico.

Altro incendio

Poco dopo le ore 16, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni, chiuso precedentemente a causa del fumo sprigionato da un incendio che sta interessando i campi limitrofi, fuori dalle competenze autostradali, all’altezza del km 528. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Attualmente sul luogo dell’evento non si registrano turbative al traffico.