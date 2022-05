Deliceto, si ribalta il trattore mentre ara il terreno: 67enne in ospedale

DELICETO - Un agricoltore di 67 anni è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro: l'uomo stava arando il terreno a Deliceto, nel Foggiano, quando il suo trattore si è ribaltato. Il 67enne ha riportato un trauma toracico e ora è ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia dove è giunto con l’elisoccorso. Non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente hanno operato i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.