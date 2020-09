Foggia, trovata pistola rapinata a finanziere di turno al seggio elettorale

La polizia di Foggia ha ritrovato la pistola semiautomatica Beretta mod. 84 calibro 9 rubata la notte del 21 settembre scorso a un militare della Guardia di Finanza in servizio al seggio elettorale nell'istituto Parisi-De Sanctis. L'uomo era stato narcotizzato e rapinato. L'arma è stata trovata in un cantiere in una zona periferica della città. Continuano le indagini per risalire agli autori del gesto.