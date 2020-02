Foggia, incendiarono mezzi raccolta rifiuti, arresti nella notte

FOGGIA - Nel corso della notte i Carabinieri del Comando di Foggia, su disposizione della locale Procura della Repubblica, hanno seguito numerosi arresti in provincia, dando esecuzione a due distinte ordinanze di custodia cautelare.

Arrestati i soggetti ritenuti responsabili del rogo che, la mattina dello scorso 26 gennaio, aveva distrutto ben 23 autocompattatori della ditta che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti a San Severo, e i componenti della "banda del buco", che aveva commesso numerosi furti ai danni di esercizi commerciali in provincia e in altre regioni.

Maggiori particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, convocata in mattinata negli uffici della Procura della Repubblica di Foggia.