Botte ai genitori anziani per avere soldi per alcool e droga: arrestato foggiano

Ieri mattina la polizia di Foggia ha arrestato un pregiudicato 43enne, L.R.D., per estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto accertato dall'acquisizione dei referti medici e dalle indagini, da diverso tempo l'uomo sottoponeva i genitori, ormai ultrasettantenni, a ogni genere di maltrattamenti, fisici e verbali, con ingiurie, vessazioni e minacce per ottenere denaro per soddisfare la sua dipendenza da alcool e droga. In un'occasione aveva anche fratturato l'avambraccio alla madre e le aveva procurato lividi sulle gambe. L'uomo si trova in carcere.