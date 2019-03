Deliceto, percolato della discarica nel fiume: accuse di Regione e Ager, violato il contratto

Scoppia il caso della discarica di Deliceto. Dopo due servizi andati in onda sul tg satirico «Striscia la Notizia» che ha mandato in onda alcuni video che riprendono uno sversamento di percolato dalla discarica in alcuni fondi attigui (immagini girate in notturna accompagnate dalle dichiarazioni di un ex dipendente), intervengono il servizio Aia della Regione e l'Ager (l'agenzia nata poco più di due anni fa cui sono delegate le funzioni di gestione del servizio di rifiuti) per contestazioni alla società Biwind che gestisce il sito. Si tratta in realtà di un impianto complesso di trattamento meccanico biologico (Tmb) e discarica di servizio soccorso.

Del caso è stata interessata l'Arpa che dovrà svolgere gli opportuni accertamenti con particolare riferimento a indagini analitiche su suolo, sottosuolo e acque nel canale limitrofo; l'Ager, l'Agenzia che ha il compito di gestire i contratti di tutti gli impianti della Regione (le funzioni sono state delegate dalla legge regionale del 2016) nella nota a firma del direttore generale, Gianfranco Grandaliano, si dice pronta a formulare contestazioni per le violazioni al contratto che prescrive il rispetto di determinate procedure al soggetto gestore. La concessione della Biwind per la gestione dell'impianto scade il 31 marzo del 2021, dunque fra due anni (termine entro il quale dovrebbe essere bandita una nuova gara), mentre nel frattempo è in corso una procedura di rilascio di nuova Aia per l'ampliamento del «buco»: l'aggiornamento dell'autorizzazione, in base a quanto scrive la Regione, consisterebbe in un aumento della volumetria pari a 483mila metri cubi. Sulla vicenda si è mosso anche il Comune di Deliceto mandando un esposto alla Procura e ai Carabinieri del Noe.

Una vicenda su cui la Bwind ha una settimana per fornire giustificazioni all'Ager, salvo che eventuali verifiche non costringano l'adozione di provvedimenti di chiusura del sito su disposizione delle autorità. Le immagini mandante in onda dal tg satirico, ove confermate nella loro gravità, testimonierebbero un inquinamento sia dei corsi d'acqua adiacenti, sia dei terreni confinanti i cui proprietari sono sul piede di guerra. E se quei liquidi a fiumi si dovessero rivelare percolato, sul gestore graverebbero non poche responsabilità.

Il caso discarica di Deliceto segue quella dello scandalo della discarica di Grottaglie, vicenda per la quale alcuni giorni fa sono finiti in carcere diverse persone, tra cui l'ex presidente della Provincia di Taranto, Tamburrano, accusato di corruzione.