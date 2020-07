Musica: a 91 anni si spegne il Premio Oscar Ennio Morricone

È morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale da Per un pugno di dollari a Mission a C'era una volta in America da Nuovo cinema Paradiso a Malena , aveva 93 anni. Qualche giorno fa si era rotto il femore.

I funerali di Ennio Morricone si terranno in forma privata «nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza». Lo annuncia la famiglia del premio Oscar attraverso l’amico e legale Giorgio Assumma. Morricone, si legge nella nota, si è spento «all’alba del 6 luglio in roma con il conforto della fede», Assumma. aggiunge che il maestro «ha conservato sino all’ultimo piena lucidità e grande dignità. ha salutato l’amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stato accanto fino all’estremo respiro ha ringraziato i figli e i nipoti per l’amore e la cura che gli hanno donato. ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività»

IL CORDOGLIO DI EMILIANO - Niente come la Sua musica, ha descritto il genio, la poesia e la meraviglia dell’Italia.

Con le lacrime agli occhi ritornano in mente i momenti indimenticabili vissuti insieme lo scorso anno al Bif&st. Lei ha donato alle nostre vite la sua straordinaria musica. Noi con il più grande degli applausi e l’abbraccio di un popolo intero le abbiamo detto quanto le vogliamo bene.Grazie Maestro”. Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per la scomparsa del maestro Ennio Morricone.

DECARO: ISPIRAZIONE DA INSEGNAMENTI MAESTRO - «Oggi è venuta a mancare una persona che ha un legame speciale anche con questa città, il maestro Morricone. Morricone diceva 'io non lo so se esiste il colpo di fulmine, sicuramente esiste la tenuta, la coerenza, la serietà, la duratà e quelli sono i principi ai quali cerco di ispirarmi come sindaco». Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ricordando il maestro Ennio Morricone. "Soprattutto in questo periodo particolare della vita del nostro Paese - ha aggiunto Decaro, primo oggi per gradimento tra i sindaci d’Italia nella classifica del Sole 24 Ore - abbiamo dovuto tenere insieme la nostra comunità durante l’emergenza sanitaria, abbiamo visto morire tante persone nelle nostre città e ci siamo sentiti impotenti. Siamo stati i custodi delle preoccupazioni dei nostri concittadini e oggi siamo i custodi delle loro aspirazioni nelle fase della ripresa per le nostre comunità, per le nostre città, per il nostro Paese».