Calcio, Foggia e Monopoli vincono e volano ai playoff nazionali

Continuano a sognare Foggia e Monopoli, che vincono e accedono alla fase nazionale dei playoff di serie C. Niente da fare per il Francavilla, che saluta gli spareggi promozione dopo una stagione comunque positiva. Domani il sorteggio per il prossimo turno dei playoff, che si giocherà tra andata (8 maggio) e ritorno (12 maggio).

AVELLINO - FOGGIA 1-2

Impresa del Foggia che sbanca lo stadio Partenio di Avellino e ribalta anche i pronostici. Partita non semplice per i ragazzi di Zeman, che passano in svantaggio nel primo tempo, con la rete degli irpini realizzata da Bove al minuto 17. Nella ripresa, i satanelli ribaltano il risultato, grazie alla rete di Merola (all'11') e al gol vittoria di Nicolao (al 29'). Inutile il forcing offensivo dei padroni di casa, perché il Foggia non correrà alcun pericolo fino al 95'.

MONOPOLI - FRANCAVILLA 1-0

Il Monopoli di Colombo continua a sorprendere in questa stagione. Nel derby pugliese, sono i brindisini del Francavilla a partire meglio, rischiando il vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa i biancoverdi di casa controllano il match, consapevoli che anche il pareggio consentiva loro di superare il turno. E nel finale (al 92') arriva anche la rete del successo, grazie al rigore trasformato da Mercadante per un fallo di mano in area brindisina.