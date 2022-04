«Il mio Lecce dei sacrifici è pronto alle meraviglie»

LECCE - «C’è stata la possibilità di recuperare tutti. Questa squadra è stata capace di sopperire alle assenze con sacrificio nel corso di questa stagione, ora che abbiamo tutti, siamo ovviamente ancora più contenti». Ha «problemi di abbondanza» mister Marco Baroni, che per la gara di oggi (alle ore 14) al Via del Mare contro la Spal ha convocato ben 25 giocatori. Compreso il recuperato Gabriel, che potrebbe tornare tra i pali a distanza di poco più di un mese dall’infortunio contro il Perugia dello scorso 6 marzo. «È rientrato, ha fatto questi allenamenti molto bene anche se sono stati pochi - ha detto Baroni del portiere brasiliano - Ho visto da parte sua una grandissima voglia e disponibilità. Ora faremo una chiacchierata e decideremo».

E in uno stadio, in cui alle 19 di ieri erano stati venduti 9.900 biglietti (soldout settore tribuna Est superiore) il Lecce arriva dopo due belle vittorie contro Frosinone e soprattutto in trasferta con la Ternana, che sono valse il ritorno al secondo posto (ad un solo punto dalla capolista Cremonese). E oggi deve approfittare della partita in casa contro una squadra, la Spal, che a cinque giornate dal termine è a 8 punti dalla zona playout e non ha nulla da chiedere al campionato. «Non c’è una partita fotocopia rispetto all’altra, ogni gara è diversa ed è difficile - ha però avvertito l’allenatore del Lecce - L’avversario, lo sapete, è importante, con elementi che hanno fatto la Serie A, nonostante una stagione al di sotto delle aspettative. Sarà una partita difficile, nella quale dovremo fare tutto per portare a casa il risultato». Tanti gli assenti tra le file dei ferraresi, guidati in panchina da mister Roberto Venturato, anche l’ex giallorosso Biagio Meccariello.

«In questo momento non guardo la situazione in casa altrui, tra l’altro se mancano Meccariello e Capradossi al centro della difesa hanno comunque un Vicari che ha fatto la Serie A - ha precisato Baroni - È un torneo combattutissimo, nel quale non ci sono risultati scritti e bisogna restare concentrati. Si veda il Pordenone, che lotta in ogni partita ed ha anche raggiunto risultati sorprendenti. Guardo in casa nostra, dovremo mantenere altissima la concentrazione». Poi gli elogi alla sua squadra, che ha riconquistato fiducia nei propri mezzi. «Questi ragazzi sono straordinari - ha spiegato Baroni - Mi hanno sempre mostrato una grandissima disponibilità. Per fare bene serve un ambiente compatto e qui c’è. Io personalmente preferisco il fare al dire, così ho voluto trasferire ai ragazzi l’importanza del lavoro. Vi racconto un aneddoto - ha detto rivolto ai giornalisti - per farvi capire la loro dedizione. La trasferta di Terni è stata complicata sotto il profilo del viaggio. Così ho chiesto ai ragazzi come volessero andare avanti con il lavoro e loro mi hanno detto che si sarebbe fatto quello che c’era da fare, senza necessità di aggiustamenti. Così abbiamo svolto gli allenamenti come al solito. Premiati con un giorno di riposo in più in caso di vittoria? Il loro premio è già la gara ed a tutti va bene così».

Nella formazione titolare non dovrebbe cambiare molto rispetto alla gara a Terni. Forse giusto qualche ritocco in difesa con Calabresi preferito a Gendrey sulla destra e Tuia, che dovrebbe tornare al centro al posto di Dermaku. Ma poi ci sarà la possibilità di variare in corso di partita. «I cinque cambi sono importanti sia nella gestione delle energie che nell’impatto sul match ben oltre il semplice schieramento di un undici titolare - ha concluso mister Baroni - C’è la possibilità di vedere elementi titolari per il terzo incontro di fila».