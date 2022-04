Bari, basta un punto a Latina per conquistare la B

BARI - Al Bari basta pescare un punto oggi dallo stadio «Francioni» di Latina per conquistare in anticipo la promozione in serie B. E' questa la condizione (doppia vittoria-pareggio) che scaturisce dall'effetto sulla classifica della sconfitta patita quest'oggi dal Catanzaro in casa col Monterosi (1-2) e dalla vittoria esterna di ieri con la Paganese. Oggi, dunque, il match del 35° turno del girone C della serie C Latina-Bari può assolutamente risultare decisivo per il ritorno nella serie Cadetta dei Galletti a distanza di quattro anni dal fallimento della società Football Club Bari 1908. E' quanto si aspetta il migliaio di tifosi al seguito dei baresi a Latina e della grossa fetta del popolo rossoblù rimasta a casa davanti ai maxi schermi.