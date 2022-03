Il Catanzaro non va oltre il pari con la Juve Stabia, il Bari guarda da vicino la serie B

Il Bari, oggi attorno alle 19.30 potrebbe conquistare la serie B di calcio con quattro giornate di anticipo. La prima condizione da promozione matematica «il Catanzaro non va oltre il pareggio sul campo della Juve Stabia» si è appena verificata, visto che i giallorossi sono stati stoppati per 1-1 sul rettangolo campano. L'altra condizione propedeutica al salto nella Cadetteria è che più tardi il Bari deve battere la Fidelis Andria. Tale risultato spingerebbe la formazione biancorossa a +12 sui giallorossi dell’ex Vivarini. L'effetto promozione avverrebbe perché i Galletti vantano il doppio confronto diretto sui calabresi.

Restando in tema risultati-classifica del gruppo C della serie C, oggi la giornata ha parlato anche la lingua «pugliese» visto il roboante 5-2 in rimonta del Foggia sul Campobasso che fa risalire in settima posizione-playoff la squadra di Zeman ed il 3-1 interno del Monopoli nel derby apulo-lucano col Potenza, che piazza i biancoverdi temporaneamente in quarta posizione con gli stessi punti del Francavilla che non ha giocato il match in casa della Turris causa Covid. Il Potenza resta impelagata nella bassa area-playout. I corregionali del Picerno, infine, perdono di stretta misura (0-1) in casa con l'Avellino. La squadra di mister Colucci resta in «zona franca», in 12ma posizione.

LE FORMAZIONI - Queste le formazioni del match in programma oggi alle 17.30 Bari-Fidelis Andria. Bari (4-3-1-2): Polverino, Celiento, Terranova, Gigliotti, Mazzotta, Maita, Maiello, D’Errico, Galano, Antenucci (c), Cheddira. A disp.: Frattali, Di Cesare, Bianco, Simeri, Botta, Citro, Misuraca, Belli, Scavone, Ricci, Mallamo, Paponi. All. M. Mignani. Fidelis Andria (4-2-3-1): Saracco, Carullo, Benvenga (c), Urso, Monterisi, Ciotti, Casoli, Nunzella, Bonavolontà, Alcibiade, Sorrentino. A disp.: Vandelli, Paparesta, Legittimo, Bolognese, Messina, De Marino, Riggio, Di Schiena, Cirillo, Calamita, Ortisi, Bortoletti. All. N. Di Leo

I RISULTATI - Il 34° turno nel gruppo C della serie C: Catania-Taranto rinviata al 13 aprile (ore 18) per Covid, Foggia-Campobasso 5-2, Juve Stabia-Catanzaro 1-1, Messina-Latina 1-0, Monopoli-Potenza 3-1, Monterosi-Vibonese 0-0, Paganese-Palermo 2-2, Picerno-Avellino 0-1, Turris-Francavilla rinviata a data da destinarsi per Covid, Bari-Fidelis Andria oggi alle ore 17.30.