Taranto in campo domani a Vibo Valentia, si riparte dal 50° minuto

TARANTO - Nel movimentato - a causa del Covid e del maltempo - girone C della serie C di calcio, domani alle 14.30, il Taranto riprende sul campo della Vibonese il match interrotto per impraticabilità visiva al 50' dall'arbitro Pascarella di Nocera Inferiore. Il fischietto campano sarà nuovamente sullo stadio «Luigi De Razza» di Vibo Valentia a dirigere la gara spezzata dalla nebbia il 15 febbraio scorso. Si riparte dallo 0-0 in casa dell'ultima della classe che sente fortemente l'odore della retrocessione a nove match dalla fine della stagione regolare.

Per il Taranto di mister Laterza la sfida in terra calabrese è sulla carta una ghiotta chance per rafforzare le sue certezze di serenità in classifica dopo il pareggio tonico ottenuto in casa con il Foggia. Il Taranto ritrova la punta Santarpia dopo la squalifica, non ci sarà invece il jolly offensivo Giovinco, che deve finire di scontare lo stop comminato precedentemente in vista del match con la Vibonese. Quella contro la «Cenerentola» del campionato non è l'unica partita che la squadra jonica deve recuperare, in quanto il 30 marzo prossimo (inizio alle 21) c'è appuntata sull'agenda dello stadio «Barbera» di Palermo il match del 22° turno, inizialmente previsto per il 16 gennaio ma rinviato per Covid e che aveva subito l'ulteriore rinvio per preservare il manto erboso siciliano in occasione del match di qualificazione mondiale Italia-Macedonia del prossimo 24 marzo.

Restando in tema di calendario movimentato della C, il prossimo 23 marzo alle 15 il Potenza recupererà la gara con la Paganese, rinviata il 26 febbraio scorso e valida per il 29° turno. Ancora la neve condiziona il «posticipo» dell'ultimo trentesimo turno Az Picerno-Campobasso, che dovrebbe essere recuperata il prossimo 30 marzo.

LA CLASSIFICA DELLA C GIRONE C - Bari 62, Catanzaro 55, Virtus Francavilla 53, Avellino 52, Monopoli 49, Palermo 48, Turris 45, Latina 42, Foggia (2 punti di penalizzazione) 41, Az Picerno (una gara in meno) 40, Juve Stabia 39, Monterosi 37, Catania (4 punti di penalizzazione) 36, Taranto (due gare in meno) 33, Messina 32, Paganese 29, Potenza (una gara in meno 26), Fidelis Andria 23, Vibonese 16.

IL PROSSIMO TURNO DELLA C GIRONE C - 31° turno, 13 marzo alle 17.30: Avellino-Palermo, Monterosi-Monopoli, Virtus Francavilla-Paganese, Potenza-Taranto, Campobasso-Messina, Catanzaro-Bari, Juve Stabia-Turris, Foggia-Az Picerno, Vibonese-Catrania, Fidelis Andria-Latina.