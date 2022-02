Lecce, la carica del portiere Gabriel: «Continuiamo a lottare per i nostri sogni»

LECCE – «Continuiamo a lottare verso i nostri sogni ed obiettivi!». Dalle sue seguitissime stories su Instagram Gabriel Vasconcelos Ferreira, noto semplicemente come Gabriel, manda un messaggio positivo in casa Lecce. Parole che valgono come ossigeno dopo il ko interno di ieri sera, in serie B, subito per mano del Cittadella, che ha avuto l'effetto nefasto di far perdere al club giallorosso la vetta della classifica. Gabriel ha subìto due reti in contropiede, potendo fare nulla davanti ai suoi «killer» di turno, Antonucci e Tounkara.

Dopo il 26° turno, il Lecce (1-2 col Cittadella) si fa sorpassare sulla vetta da un Brescia pimpante, che ha piegato 2-0 l'Ascoli, consegnando alla storia della serie B Rodrigo Palacio, 40 anni compiuti il 5 febbraio scorso, che diventa dopo ieri il più anziano marcatore multiplo in singola partita. Restando su questioni numeriche, il Lecce deve tenere alta la guardia in vista di domenica prossima, quando si recherà in casa di una diretta concorrente dell'alta classifica, il Monza. La formazione dell'ex Foggia Giovanni Stroppa, dopo un inizio di stagione impalpabile, presenta ormai uno degli attacchi più prolifici del torneo: i biancorossi vanno a rete da 17 gare consecutive, record societario in cadetteria.

Quest'oggi il Lecce è tornato subito al lavoro per sfruttare il poco tempo a disposizione per preparare la difficile trasferta in casa del Monza. I giallorossi si sono allenati ad Acaya tra lavoro di scarico per chi è sceso in campo ieri e regolare per il resto del gruppo. Terapie fisiche per Faragò e lavoro personalizzato per Dermaku mentre Di Mariano ha svolto un allenamento differenziato a causa di un fastidio muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Domani mattina altro allenamento sempre all'Acaya.

Buone notizie dal settore pubblico del Lecce. Come prevedibile l’U-Power Stadium, in occasione di Monza-Lecce, ospiterà un copioso spicchio di sostenitori salentini. In poche ore è infatti già stato polverizzato il numero di tagliandi (508) riservato al settore ospiti, così ora i tanti salentini fuori sede (non residenti, dunque, nel Salento) sono all’assalto dei biglietti acquistabili nei settori vicini per poter assister allo scontro diretto.