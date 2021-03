Il Lecce batte il Venezia: 3-2. Gol di Pettinari e doppietta di Coda

LECCE - Il Lecce sbanca Venezia e la vittoria nello scontro al vertice gli permette di continuare la corsa verso la A diretta. Decisivi per i 3 punti i gol di Pettinari e la doppietta di Coda, sempre più capocannoniere del torneo di Serie B con 18 reti all'attivo. In attesa che si completi il programma della 29/a giornata della Serie di calcio giocato allo stadio Penzo, i giallorossi si isolano al secondo posto con 49 punti. A due di distanza dalle diretti concorrenti per la promozione Monza e Salernitana, che alle 19 giocheranno rispettivamente contro la Reggiana, al Brianteo, e il Cittadella in trasferta.

Venezia-Lecce 2-3. Reti: nel pt Pettinari (L) all’11', Lucioni (L aut.) 46'; nel st Coda (L) 5', Maleh (V) 8', Coda (L rig.) 26'.