Il Lecce asfalta la Reggiana: vince 7-1 in casa al Via del Mare

LECCE - Lecce batte Reggiana 7-1 (3-0) in una partita dell’8/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio di Via del Mare di Lecce. I gol: nel primo tempo Coda al 4' e al 20', Tachtsidis al 37'. Nella ripresa ancora Coda al 5', Falco al 24', Majer al 30' e Calderoni al 39'. Per gli ospiti gol della bandiera di Rozzio al 13' del secondo tempo.