Lecce - Juventus finisce in pareggio: 1-1- gol di Dybala e Mancosu

BARI - Finisce in parità la sfida delle 15 di Serie A, la Juventus trova soltanto un punto allo Stadio Via del Mare e dopo il vantaggio di Dybala su rigore si fa raggiungere da Mancosu che trasforma un penalty concesso per un fallo di mano dubbio di De Ligt.

IL TABELLINO

Lecce-Juventus 1-1 (0-0).

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello (26' st Rispoli) , Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachsidis, Majer (13' st Tabanelli); Mancosu; Farias (1' st Lapadula), Babacar. (22 Vigorito, 2 Riccardi, 3 Vera, 6 Benzar, 10 Falco, 11 Shakov, 19 La Mantia, 32 Lo Faso, 39 Dell’Orco). All.: Liverani squalificato, in panchina Coppola.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo (13' st Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentacur, Pjianic (22' st Khedira), Emre Can (26' Rabiot); Bernardeschi, Dybala, Higuain. (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 2 De Sciglio, 14 Matuidi, 24 Rugani, 28 Demiral, 35 Olivieri, 36 Han). All.: Sarri.

Arbitro: Valeri di Roma.

Reti: nel st 5' Dybala (r), 11' Mancosu (r).

Angoli: 13 a 3 per la Juventus.

Recupero: 2' e 7'.

Ammoniti: Calderoni, Rossettini, Mancosu, Bernardeschi per gioco falloso, Lapadula per comportamento non regolamentare, Sarri per proteste.

Spettatori: 26.591 di cui 7.828 paganti e 18.763 abbonati per un incasso di 884.490 euro.(ANSA).

