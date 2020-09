Trani, alimentazione e fertilità: esperti a confronto in un incontro pubblico

TRANI - L'obesità e il sovrappeso sono fattori di rischio per l'infertilità mentre una dieta bilanciata può migliorare le possibilità di concepimento: la dieta ha la sua importanza per la coppia che è alla ricerca di un figlio. Di questo si parlerà venerdì 25 settembre (ore 18.30) durante il convegno «Fertilità e chetogenica, nuove strategie» presso il «No Tag Hotel». L’incontro, aperto al pubblico, vedrà gli interventi medici del prof. Giovanni De Pergola dell’Università di Bari e del prof. Fabrizio Cerusico, considerato uno dei maggiori esperti a livello europeo nel trattamento e nella cura dei problemi di infertilità e della fecondazione assistita.

Concepito in occasione dell’apertura del Fertygyn (presso Centro Pharmedica) di Corso Vittorio Emanuele 134 a Trani (Centro di consulenza per l’infertilità di coppia che ha il suo riferimento madre nel Raprui di Roma), l’evento intende esplorare l’universo di cause e possibilità per chi ha problemi di concepimento. Solitamente le cause sono distribuite in fattori al 50% maschili e al 50% femminili.

E’ risaputo che dopo i 35 anni la riserva ovarica diminuisce ed a determinare il fattore predittivo c’è l’esame ormone anti-mulleriano che consente un orientamento sul futuro riproduttivo. Negli uomini i fattori di infertilità possono essere molteplici: varicocele, patologie infettive ed inquinamento ambientale. Il metodo «Doctor fertility» del prof. Cerusico riconosce che l’alimentazione è alla base della fertilità. Gli alimenti sono dei veri e propri farmaci e l’alimentazione ha un ruolo determinante nell’equilibrio del nostro organismo. Donne con BMI a valori alti hanno maggiori difficoltà di concepimento rispetto a chi ha un peso gestito.

Uno studio dice che le donne obese hanno il 68% di probabilità in meno di avere un parto vivo dopo il primo ciclo di terapia assistita rispetto alle normopeso. Riassumendo: l’alimentazione è sì un fattore importantissimo, ma il metodo si basa anche su altre variabili che sono la diminuzione del fumo di sigarette poiché si è visto che questo è responsabile sia della diminuzione del numero dei follicoli antrali nelle ovaie sia del danneggiamento della qualità degli spermatozoi. Altra cosa da tenere in considerazione è l’elettromagnetismo.

«Siamo circondati da campi elettromagnetici che danneggiano le nostre cellule. Telefoni, computer, tablet e ripetitori possono portare alterazioni del Dna e modifiche spermatiche soprattutto per gli uomini che abitualmente tengono questi dispositivi nelle tasche vicino agli organi genitali. A queste considerazioni va aggiunto anche un lavoro sul di stress per il raggiungimento di una “pace spirituale” che non è affatto un fattore trascurabile per chi punta al benessere e ad approntare un percorso di concepimento. Corpo, anima e mente non sono separate, ma interdipendenti», spiega il prof.Cerusico.

«La dieta chetogenica è un “miracolo metabolico” per la fertilità di coppia», aggiunge il Dottore. L’approccio terapeutico chetogenico ha dimostrato di essere una giusta strategia in campi che concernono la medicina, l’anti-aging e la risoluzione di problemi come sindrome metabolica e diabete tipo 2. Nel caso specifico della fertilità, il dimagrimento che avviene con la produzione di chetoni dal grasso corporeo può migliorare la qualità ormonale e di conseguenza anche il percorso della fecondazione assistita. Una corretta cascata ormonale produce un corretto andamento dell’ovulazione e migliora la produzione spermatica. Per dirla in estrema sintesi: aumento del tasso di gravidanza e diminuzione del rischio di aborti.

L’evento si svolge con il supporto e il contributo non condizionante dell’azienda New Penta e con la media partnership dell’Accademia della dieta.

Relatori: Giovanni De Pergola, professore associato confermato del settore scientifico-disciplinare MED/09 (“Medicina Interna”) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Bari.

Fabrizio Cerusico, professore presso l'Università La Sapienza di Roma, medico specializzato in Ginecologia e Ostetricia. Il prof. Cerusico è un volto noto e presente in numerose trasmissioni televisive nazionali, dove viene invitato per l’autorevole voce scientifica e clinica sulla fertilità. Punto di riferimento nella Nutrizione Clinica e Terapie Olistiche a supporto della fertilità. Cerusico svolge la sua attività specialistica in diversi studi in Italia.

Prossima attivazione nel mese di Settembre a Trani, in Corso Vittorio Emanuele 134 / Per info e Prenotazioni: 3313022071.

Per iscrizione per seguire il corso frontale (posti limitati): dott.ssa Lisi: +39 329 156 2503 - dott. Toscano: +39 334 591 9953