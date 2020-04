Quanto e cosa mangi confinato in casa? Partecipa al questionario per aiutare la ricerca

Da quanto tempo non salite sulla bilancia? Ebbene sì, io l’ho fatto e… qualche etto in più l’ho trovato. Complice il coronovirus e la forzata inattività, con i miei regolari allenamenti in piscina diventati un lontano ricordo. A scatenare queste riflessioni, e ad incuriosirmi tantissimo, è stato il “Questionario su Abitudini Alimentari e di Vita in tempo di COVID-19” dell’Università di Torvergata. La prof.ssa Laura Di Renzo, che ci sta lavorando su, mi ha chiesto di compilarlo e, di fatto, è stato un po’ come andare dal confessore e raccontare i piccoli e grandi peccati di queste settimane surreali in casa.

Tutti sappiamo oramai che l’obesità “rappresenta uno stato di infiammazione cronica che determina l’insorgenza di malattie metaboliche (dislipidemia, insulino-resistenza, iperglicemia) e altera la risposta immunitaria innata e adattiva, con un seguente indebolimento delle difese dalle infezioni”.

Fatto è che, ci spiega nella premessa al Questionario l’università di Tor Vergata “il Center for Disease Control and Prevention (CDCP) ha ritenuto opportuno inserire l’obesità grave come condizione a elevato rischio di gravi complicanze da COVID-19. Inoltre, l’aumento della massa grassa in sede addominale causa cambiamenti sostanziali nella meccanica polmonare che rendono più difficile la respirazione, e più probabili le complicanze respiratorie”. Insomma, fra la diffusione della pandemia e l’obesità pare, il condizionale per ora è d’obbligo, che ci sia una correlazione.

“Sembra che il COVID-19 abbia un impatto importante sulla parte di popolazione più vulnerabile, che in molti Paesi corrisponde alla fascia a più alto rischio di obesità”.

Conoscere ci aiuterà a sconfiggere questo tremendo virus, e allora, fate come me: dedicate pochi minuti al questionario che vi farà restare anonimi e raccontate tutta, ma proprio tutta, la verità! E poi condividete, condividete https://docs.google.com/forms/d/e/