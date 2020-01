Un'alleanza di allevatori e cuochi

Una bellezza mozzafiato, un lago incantato, case riflesse come su di uno specchio magico, boschi silenziosi. Tranquillità e sapori dimenticati, ecco la “ricetta” lucana per vivere – tutto l’anno – la transumanza che a dicembre 2019 è diventata patrimonio culturale dell’Unesco.

A monte, gli allevatori e, a valle, noi i potenziali fruitori di tanta beltà e buongusto. Nel mezzo le azioni, indispensabili, per il coinvolgimento dal basso vero l’alto degli abitanti di queste aree interne della Basilicata. La sfida? Continuare ad arricchire il racconto, e l’esperienza, di una Lucania tutta da esplorare iniziando da Lagonegro e dal Sirino. Perché? Perché qui c’è un fortissimo anello di congiunzione fra due mondi, l’America e l’Italia, rappresentato dallo chef italo americano Luigi Diotaiuti e dal fratello Giuseppe, presidente della Coldiretti di Lagonegro ed allevatore. Insomma, dalla stalla alla tavola, gli ingredienti ci sono tutti e i gioielli del gusto della Basilicata intera sono stati messi in rete nel corso della prima edizione del Premio Sirino, a cura dell’associazione “Basilicata a way of living”. Un concorso gastronomico originale, in cui tutti gli istituti alberghieri lucani si sono cimentati nella preparazione di piatti con un tema affascinante: la transumanza, nel piatto!

Rimboccarsi le maniche e continuare a costruire, questo il messaggio concreto di Salvatore Adduce presidente della Fondazione Matera 2019. Ora si conosce in tutto il mondo questa regione, grande come estensione e piccola per i pochi abitanti, ha detto Adduce. Il resto è una storia da scrivere dove la vittoria dell’alberghiero di Maratea, con un dolce di pistacchio lucano di Stigliano, è il simbolo di una nuova consapevolezza del valore dei prodotti tipici. Lo racconta pure un hashtag #iomangiolucano questo desiderio, possibile ma ancora non facilissimo da realizzare. Dalla consapevolezza degli allevatori inizia un altro viaggio, parallelo a quello della transumanza, dei prodotti prelibati che questa cultura tradizionale ha tramandato fino ad oggi.

Intanto sono già in corso i preparativi per Sirino in Transumanza, che si terrà il 27 e 28 giugno 2020.