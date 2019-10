Cercansi talenti dell’extra vergine

C’è un Sud in movimento, anzi in grande fermento ed è quello dell’olio extra vergine di oliva. Da Cenerentola a principessa, c’è ancora strada da percorrere ma l’innovazione è la via maestra. E indietro non si torna più.

Riflettori puntati su Bari, e sulla sua Università, per il primo training congress internazionale dedicato a giovani ricercatori esperti di olio d'oliva. L’obiettivo? Realizzare un network internazionale multidisciplinare che si incontra e confronta sulle differenti aree di studi che coinvolgono l’alimento emblema della dieta mediterranea.

Vi interessa? La partecipazione sarà limitata a 24 talentuosi candidati selezionati sulla base del curriculum e della originalità dell’attività di ricerca che stanno conducendo e che presenteranno al Comitato scientifico sotto forma di abstract. Siete pronti a questa sfida? Allora, fate presto: la scadenza per l’invio delle richieste di partecipazione al congresso è il 10 novembre 2019.

I ricercatori selezionati potranno presentare il loro lavoro in lingua inglese e avranno la possibilità di partecipare all“EVOO Excellence in Research Award”. Saranno tre giornate intense che alterneranno momenti di formazione sulle soft skill necessarie per eccellere nella ricerca (public speaking, team working, creative skill, problem solving), a interventi che riguardano discipline di ricerca fondamentali per il settore, quali arboricoltura, tecnologie alimentari, chimica degli alimenti, ingegneria, tracciabilità, marketing, sottoprodotti, imballaggi, shelf-life, legislazione, protezione delle piante, analisi sensoriale, sostenibilità, economia circolare e paesaggio, proprietà nutraceutiche e salutistiche, nutrigenomica.

Il talento, la moneta d’oro dell’antichità, oggi tradotta nel “valore del capitale umano, della persona” necessita di strumenti economici per esprimersi.

Non vi piacciono le parole in inglese? Il mondo è sempre più interconnesso, definitivamente globalizzato: senza alcune parole straniere oramai si comunica poco e male.

L’idea di creare una rete internazionale di giovani ricercatori è promossa da un network di progetti che comprende anche il Progetto AGER-SOS e il Progetto AGER – VIOLIN.