Incendio in un'autorimessa di Ceglie Messapica: evacuate otto famiglie

CEGLIE MESSAPICA - Incendio in un garage aperto messa a Ceglie Messapica. Le auto si trasformano in torce e mettono in pericolo l'intera palazzina in via Valente.

L'sos è arrivato alla centrale operativa dei vigili del fuoco all'1.40 e subito è scattata la mobilitazione. L'edificio ospita le auto nella parte sottostante, e sopra ci sono 8 appartamenti. Le fiamme, alte e pericolosissime, hanno messo in pericolo gli occupanti degli alloggi e a scopo precauzionale i vigili del fuoco li hanno sgomberati.

Spente le fiamme, dopo oltre sei ore di lavoro, sono adesso in corso accertamenti per stabilire la natura del rogo ma soprattutto per accertare l'agibilità della palazzina. Due le auto andate completamente distrutte. Ma le alte temperature potrebbero aver compromesso le strutture portanti dell'edificio. Danni sono già stati registrati agli impianti.

Le otto famiglie dovranno trovare un'altra sistemazione. Al momento sono state affidate alla polizia locale ed alla sezione di p.c. di Ceglie Messapica. Gli uffici comunali stanno individuando soluzioni temporanee, almeno fino a quando non potranno far ritorno alle loro case.