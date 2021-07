Brindisi, danni a vigneti, prefetto convoca Comitato sicurezza

BRINDISI - La prefetta di Brindisi, Carolina Bellantoni, ha convocato per venerdì 30 luglio alle 11 un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica allargato al sindaco di Cellino San Marco, territorio dove le scorse settimane e ancora pochi giorni fa diversi imprenditori vinicoli sono stati bersaglio di atti vandalici.

In particolare nella notte fra giovedì e venerdì scorsi in un vigneto sono state danneggiate oltre mille piante con il frutto in maturazione. Meno di un mese fa, il 29 giugno, era stato distrutto un intero vigneto di una azienda agricola. Alla riunione del Comitato parteciperanno anche le associazioni di categoria.