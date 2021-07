Brindisi, cocaina nascosta nel risvolto dei pantaloni

BRINDISI - I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato in flagranza di reato un 52enne del luogo per detenzione e coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso della notte, durante un servizio perlustrativo per la repressione dello spaccio di stupefacenti, l’uomo è stato fermato a bordo della sua autovettura in una via del centro abitato e, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina del peso di 5 grammi, celato all’interno del risvolto dei pantaloni, oltre alla somma di 50 euro.

La perquisizione presso la sua residenza ha consentito di rinvenire vario materiale utile per il confezionamento. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato rimesso in libertà come disposto dall’Autorità Giudiziaria.