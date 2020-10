San Pancrazio, genitore denuncia i fornitori di droga del figlio disabile: un arresto

SAN PANCRAZIO - I carabinieri di San Pancrazio Salentino, a conclusione degli accertamenti, hanno arrestato il 26enne Antonio Carrozzo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà, per concorso nel medesimo reato un 59enne, entrambi del luogo.

In particolare, il 26enne, nel corso della nottata, a seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione residenza, è stato trovato in possesso di otto grammi di cocaina suddivisi in 24 dosi e relativo materiale per la pesatura e il confezionamento. L’operazione di Polizia trae origine dalla denuncia presentata da un uomo del luogo, nei confronti dei fornitori di droga del figlio disabile, i quali si sono resi responsabili di pregressi e reiterati episodi di cessione di droga nei confronti del giovane.

L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’autorità giudiziaria.