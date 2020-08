Ceglie Messapica, domani sera il premier Conte ospite de «La Piazza»

CEGLIE MESSAPICA - Tornerà, per la terza volta consecutiva, a Ceglie Messapica (Br), il premier Giuseppe Conte. Il Presidente del Consiglio, infatti, domani domenica 9 agosto alle ore 20.30 sarà a Ceglie Messapica per un’intervista con il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino, nell’ambito dell’evento «La Piazza». È quanto si legge in una nota.

Nei giorni scorsi la notizia era stata anticipata dalla Gazzetta.