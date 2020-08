Premier Conte atteso a Ceglie Messapica per il 9 agosto

Tornerà, per la terza volta consecutiva, a Ceglie Messapica (Br), il premier Giuseppe Conte. La visita è prevista domenica prossima, 9 agosto, con un appuntamento serale in piazza Plebiscito. Non c’è ancora l’ufficialità nell’agenda degli impegni del presidente del Consiglio ma, secondo indiscrezioni trapelate, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un vertice in Prefettura con le forze dell’ordine per organizzare il massiccio apparato di sicurezza, soprattutto relative alle disposizioni anti Covid. Conte arriverà per partecipare a "La Piazza", la rassegna politica ideata da Angelo Perrino, direttore di Affaritaliani.it, sembra per un piacere personale allo stesso Perrino ma, anche, perché il suo portavoce è Rocco Casalino, originario della città messapica al quale, pare, lo stesso Conte abbia rivelato il suo entusiasmo a ritornare nella città della Valle d’Itria che lo ha ospitato per ben tre edizioni. Dopo l’appuntamento in piazza il premier e lo staff si sposteranno in un noto ristorante della città per cenare.