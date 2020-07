Fasano, sparò all'interno di un bar arrestato 32enne: era ricercato anche per traffico di droga

BRINDISI - Al culmine di una lite per futili motivi aveva sparato due colpi di pistola, lo scorso 28 giugno, all’interno di un bar del centro di Fasano, affollato di gente. I carabinieri di Fasano lo hanno rintracciato a Bari, dove si era nascosto e lo hanno arrestato: si tratta di Vullnet Daci, 32enne originario dell’Albania.

Oltre ai reati di porto abusivo di arma da fuoco, danneggiamento ed esplosioni pericolose in luogo pubblico, è accusato anche di aver fatto parte di una associazione per il traffico internazionale di cocaina. Era riuscito a sottrarsi all’esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dal gip di Bari. A Fasano aveva sparato dopo una lite iniziata in strada con alcuni passanti, danneggiando suppellettili e mandando in frantumi una vetrata. Per puro caso nessuno rimase ferito.