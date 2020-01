Brindisi, droga, estorsioni e corruzione: 20 arresti

I Militari del Comando provincia di Brindisi hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare (in carcere e ai domiciliari) del gip del tribunale brindisino nei confronti di venti persone (tra cui tre donne) accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi, estorsioni, corruzione rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale e detenzione di banconote false. I provvedimenti sono stati eseguiti in diversi comuni del Brindisino. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa negli uffici del Comando provinciale dell'Arma.