Brindisi, società multiservizi Santa Teresa: licenziamenti per tutti i 98 dipendenti

La società multiservizi Santa Teresa Spa della Provincia di Brindisi ha comunicato ai sindacati l’avvio della procedura di licenziamento per tutti i 98 dipendenti (58 operai e 40 impiegati). Lo rende noto Roberto Aprile del sindacato Cobas, che ha diffuso la comunicazione indirizzata a tutti i sindacati. Nella comunicazione, gli esuberi sono maggiori rispetto a quelli, pur consistenti, prospettati la settimana scorsa in un incontro con "l'amministratore di Santa Teresa, Pino Marchionna e il presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, che ci avevano esposto - spiega Aprile in una nota - la necessità dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo fornendoci anche dei numeri suscettibili di variazioni in negativo": 37 esuberi più «altri 23 lavoratori divisi a metà tra operai ed impiegati.

La Provincia di Brindisi - prosegue la nota - provvederà attraverso diversi passaggi istituzionali a contribuire a ripianare il bilancio negativo di Santa Teresa che si aggira per quest’anno intorno ai 900.000 euro. Sulla Santa Teresa gravano fortemente le spese sostenute per la cassa integrazione in deroga di questi ultimi tre anni».

«Il Cobas di Brindisi unitamente a quello di Lecce, per i dipendenti di Santa Teresa e di Albaservice, hanno inviato una richiesta di incontro al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e alla Regione Puglia per una proroga della cassa integrazione in deroga per le suddette società": «la crisi di Santa Teresa nasce con i tagli delle attività affidate alle Province, in modo particolare Brindisi subisce il taglio di 20 milioni di euro l'anno. La legge Delrio che doveva essere rivista rimane tuttora in piedi, cosa che ha creato grandi difficoltà nel Paese soprattutto per le manutenzioni di strade e scuole. Ancora una volta - conclude - rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di evitare licenziamenti alla Santa Teresa».