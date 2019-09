Brindisi, carabinieri recuperano merce rubata in un negozio: denunciato 35enne

I carabinieri di Brindisi hanno recuperato la refurtiva rubata lo scorso 26 settembre in un negozio di piazza Sedile. In zona ospedale è stata fermata una Bmw, guidata da un 35enne del posto, disoccupato. L'uomo al momento del controllo si è mostrato fin da subito intemperante, ed è stato perquisito: nel portabagagli custodiva due borsoni con diversi capi d'abbigliamento, tutti rubati nel negozio, e sequestrati. L'uomo è stato denunciato per ricettazione.