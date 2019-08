Brindisi, distrugge un'auto parcheggiata a martellate: arrestata 37enne

I carabinieri di Brindisi hanno arrestato una 37enne del luogo, Maria Carmela Soliberto, per danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La donna infatti ha divelto con un martelletto un'auto parcheggiata in via Bastioni San Giorgio, appartenente a un cittadino pakistano, senza alcun motivo. I carabinieri sono intervenuti poco prima che lei si accanisse contro altre auto in sosta, e la Soliberto si è scagliata contro i militari, colpendoli con calci e pugni. L'arrestata è stata condotta nel carcere di Lecce.