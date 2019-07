S.Pietro Vernotico: bracciante in nero e cavalli in pessime condizioni, arrestato titolare maneggio

I carabinieri di San Pietro Vernotico (Br) hanno arrestato in flagrante Nunzio Auricchio, 39enne di origini napoletane, titolare di un maneggio, per sfruttamento del lavoro. Tra i reati contestati oltre a numerose violazioni relative al testo unico ambientale e su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come la mancata sottoposizione a visita medica dei lavoratori presenti in azienda, anche la mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale, la mancata informazione del personale sui rischi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la mancata formazione del personale e il suo addestramento.

Nel corso del controllo, in contrada Fondo, è stata notata la presenza di un bracciante africano di 23 anni, che puliva le stalle e accudiva i cavalli. Il ragazzo non aveva le calzature idonee e i relativi indumenti per la prevenzione degli infortuni. Nel maneggio, che ospita 8 cavalli, i militari hanno accertato altri illeciti: del materiale plastico e altri rifiuti erano stati smaltiti illecitamente e bruciati, i cavalli erano tenuti in pessime condizioni igieniche, alcuni anche senza microchip; il bracciante lavorava in nero ed era sottopagato (25 euro per 9 giorni di lavoro). il maneggio è stato sequestrato, i cavalli affidati alla compagna del titolare, che ha ricevuto 20mila euro di sanzioni amministrative e 32mila euro di ammenda con immediata sospensione dell'attività imprenditoriale. L'uomo si trova nel carcere di Brindisi.