Ruba 6 quintali di meloni in un'azienda, pizzicato al posto di blocco: arrestato 35enne

I carabinieri di Brindisi hanno arrestato in flagrante per furto aggravato Omar Sgura, 35enne del luogo, già con precedenti. L'uomo è stato sorpreso alla guida di un furgone bianco con un carico di 6 quintali di meloni gialli, del valore di 500 euro, in piena notte. È stato fermato a un posto di blocco e dopo qualche esitazione ha confessato di averli rubati in un'azienda agricola in contrada Apani, sulla Provinciale 40. I meloni sono stati restituiti e il furgone sequestrato.