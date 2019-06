Filma disabile mentre mangia frutta e fa circolare video: denunciato

Un 21enne di Francavilla Fontana (Br) è stato denunciato per diffamazione aggravata. Il ragazzo, venditore ambulante, nel 2015 aveva girato un filmato ritraente una persona diversamente abile mentre mangia della frutta, e in queste ore l'ha fatto circolare su Whatsapp. Molte persone l'hanno visto, e si ritiene che le immagini non siano rispettose della dignità umana, per questo è scattata la denuncia.