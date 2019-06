Latiano, l''inquilina non paga va a casa e la prende a pugni

I Carabinieri della Stazione di Latiano, hanno denunciato a piede liberi una coppia di conviventi, un 56enne e una 53enne, entrambi del luogo, per violazione di domicilio, esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone e ingiuria.

I due, qualche giorno fa, sono andati in una casa di loro proprietà dove vive, in affitto, una 35enne di origine marocchina con il figlio minore. Dopo essere entrati, senza alcuna autorizzazione, hanno cominciato a inveire contro la donna, minacciandola di buttarla fuori, e successivamente hanno iniziato a sfasciare tutto, percuotendola anche violentemente al volto, tutto per il mancato pagamento di alcune mensilità relative alla locazione dell’immobile.

La vittima è dovuta ricorrere alla cure mediche dei sanitari dell’Ospedale Perrino di Brindisi, che l’hanno riscontrata affetta da “trauma facciale con edema” e giudicata guaribile in sette giorno.

L’uomo deferito in stato di libertà era stato già tratto in arresto all’inizio dell’anno per maltrattamenti nei confronti di un familiare e a seguito della sua scarcerazione fu sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, misura alla quale è ancora sottoposto.