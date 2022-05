Andria, impatto tra auto e moto: grave il giovane che guidava lo scooter

ANDRIA - L'impatto tra moto e auto è stato violento e il giovane che era alla guida del "dueruote" ha riportato la peggio. L'incidente è avvenuto ieri sera ad Andria, intorno alle ore 20, sulla trafficata viale Virgilio, all'altezza dell'incrocio con via Carpaccio (nei pressi dell'oratorio della Santissima Trinità). A scontrarsi sono stati una Opel Agila e uno scooter di grossa cilindrata. Le condizioni del centauro sono apparse subito gravi, con probabili lesioni agli superiori ed inferiori. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno subito trasportato il giovane in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i Carabinieri, mentre la Polizia Locale ha svolto mansioni di supporto, gestendo il traffico che in quell'ora risulta abbastanza intenso. Viale Virgilio, infatti, è stata chiusa per circa un'ora e mezza nel tratto in questione, prima di essere riaperta.