BARLETTA - Hanno ucciso un uomo e hanno colpito al cuore una città intera quei tre colpi di pistola. Hanno distrutto una famiglia e atterrito una comunità. A chi li ha esplosi penserà la giustizia. Oggi è il giorno di Giuseppe Tupputi, delle sue esequie, che saranno celebrate alle 16 nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria dall’arcivescovo, monsignor Leonardo D’Ascenzo e dal parroco, don Leo Sgarra.

LACRIME E PREGHIERE - Sin dai primi minuti in cui è stata chiara la tragedia hanno preso il via le preghiere, i ricordi, le testimonianze e le lacrime per Giuseppe Tupputi, come in un corale, spontaneo e laico funerale popolare che dura da giorni.

Otto giorni durante i quali lo spazio davanti al “Morrison’s Revolution”, la caffetteria del 43enne sparato a morte la sera di lunedì 11 aprile, si è trasformato in un giardino colmo di fiori e biglietti, lasciati dagli amici, dai clienti del bar, dalla gente del quartiere, a ricordare e ringraziare quel ragazzone solare che, insieme a sua moglie Giusy, accoglieva tutti con il buon umore, la gentilezza e il sorriso. Quella tragica sera di lunedì 11 aprile, in mezzo alla folla di quanti in pochi minuti si erano radunati davanti al suo, e al loro, “Morrison’s Revolution”, fra gli abbracci e lo sgomento, la speranza era che i soccorritori uscissero dal bar per portarsi via in ambulanza Giuseppe, a sirene spiegate. La speranza era che si salvasse.

Cinque giorni dopo, l’autopsia ha chiarito che sin da subito non c’è stato nulla da fare, che quei tre colpi di pistola avevano ferito Giuseppe senza lasciargli scampo. Ma il presunto assassino, Pasquale Rutigliano, 32 anni, rinchiuso nel carcere di Trani da martedì scorso, ha detto davanti al magistrato, nello stesso giorno in cui sul corpo di Tupputi veniva eseguita l’autopsia, di avere sparato in direzione del bancone, dopo che aveva chiesto una birra e per una discussione avuta con la vittima, per poi andare via. Oggi a Barletta è giornata di lutto cittadino, durante i funerali i negozi resteranno chiusi e le bandiere issate sulla facciata del Palazzo di Città sono a mezz’asta. Il cordoglio, l’indignazione e la solidarietà per la famiglia di Giuseppe Tupputi, sua moglie e le sue due bambine, hanno riempito la Settimana Santa, che a Barletta è stata scandita anche da annunci, dalla brutta vicenda, diventata di dominio pubblico, anzi virale, sui social, di una adolescente che ha picchiato una sua coetanea per strada perché aveva offeso una sua amica, mentre un’altra le filmava, e dai festeggiamenti pasquali, con i riti e le processioni tornati dopo due anni di assenza per la pandemia.

CONQUE MESI FA - Poco più di cinque mesi fa, in occasione dei funerali di Claudio Lasala, il 24enne accoltellato a morte dopo una lite con due ragazzi più giovani di lui, il vescovo durante l’omelia diceva: “Di fronte a questa morte è necessario che questa città si svegli e queste lacrime di dolore si trasformino nella forza necessaria per metterci insieme, fare rete, aprire gli occhi su ciò che non va: la mancanza di valori e di progetti di vita degni di questo nome; l’incapacità di apprezzare il dono straordinario della vita propria e altrui”. Fra allora e lunedì scorso, un altro ragazzo ancora, Michele Cilli, è stato ucciso e il suo corpo fatto sparire, forse è stato distrutto.

Evidentemente nulla è cambiato da allora, nessun percorso è stato intrapreso, nessuna presa di coscienza ha inciso sul presente. Sabato 23 aprile, quando quel ragazzo, Claudio Lasala, avrebbe compiuto 25 anni, per ricordarlo è prevista una grande manifestazione fra la Cattedrale e il Castello, organizzata da sua zia e dagli amici. Per quell’evento c’è un “esercito” che sta lavorando da mesi. Chissà che non arrivi davvero un segnale forte dalla comunità, così forte che non potrà essere ignorato.