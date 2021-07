Barletta, il fondo cassa della III H donato all'Ambulatorio popolare

Barletta - Il fondo cassa della solidarietà. Un gesto tanto semplice quanto meraviglioso a favore di chi ha necessità di aiuto.

Non si poteva concludere in maniera più bella l’avventura scolastica della III H della scuola «Ettore Fieramosca» diretta dal professor Francesco Messinese.

Con grande spontaneità e attenzione, dopo un velocissimo consulto nella chat di classe, è stato deciso di donare all’Ambulatorio popolare di Barletta quanto era ancora nel fondo cassa istituito per far fronte a spese comuni gestito in maniera oculatissima dalle rappresentanti Tiziana Dicandia, Daniela Piazzola, Lucia Peschechera e Raffaella Vurro.

La consegna della somma è avvenuta a Piazza Plebiscito e direttamente nelle mani del presidente Cosimo Matteucci (impegnato con altri volontari a sistemare la vasca della fontana).

«Le belle azioni, quelle altruistiche, quelle solidaristiche, rinfrancano e alimentano la speranza in una società migliore e più attenta alle sue fasce più deboli ed emarginate; e quando provengono da bambine e bambini o da ragazze e ragazzi incoraggiano ancor di più, perché alla spinta delle vecchie generazioni verso quell’obiettivo si aggiunge anche quella delle nuove. E’ per questo che siamo stati felicissimi nel ricevere una donazione proveniente dalle alunne e dagli alunni della III H. Grazie di cuore da tutta la comunità mutualistica dell’Ambulatorio popolare di Barletta – OdV e soprattutto da tutte le persone, donne, bambine e anziane, uomini anziani e bambini, che ne potranno beneficiare», ha fatto sapere l’avvocato Matteucci.