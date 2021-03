Trani, l’area del vecchio mattatoio trasformata in discarica a cielo aperto

TRANI - La scorsa estate quello spazio era stato completamente bonificato per presentare il progetto preliminare del grande parco urbano costiero nell’area della ex distilleria Angelini. Siamo all’esterno dell’ex macello comunale, in un’area demaniale di competenza del Comune di Trani e nella quale ieri mattina i volontari dell’associazione Amici del mare gruppo sub avrebbero dovuto eseguire una pulizia dei fondali, aprendo la nuova stagione del loro impegno per l’ambiente in città.

Le avverse condizioni meteo ed il mare molto mosso, però fatto desistere i volontari da proposito e l’appuntamento è rinviato a domenica prossima. Ciononostante, per quanto loro possibile, hanno documentato un gran numero di rifiuti che nel frattempo si sono ammassati in quella che, da possibile area pubblica con servizi, è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto.

Adesso saranno gli operatori di Amiu ad effettuare una nuova bonifica, ma ciò che i volontari hanno trovato denota, purtroppo, l’assenza di controlli e di periodiche manutenzioni di aree incolte. In questo caso, nell’attesa del parco che verrà.